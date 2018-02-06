وزير المالية الفرنسي: المبيعات في أسواق الأسهم "تصحيح" متوقع

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الثلاثاء إن موجة مبيعات في أسواق الأسهم العالمية هي تصحيح متوقع لأسعار الأصول المرتفعة.

وسئل لومير عما إذا كان يشعر بالقلق لهبوط أسواق الأسهم لرابع جلسة على التوالي فقال للصحفيين "انها ليس مفاجأة. بعض الأصول وصلت إلى أسعار مرتفعة جدا ولذلك فإن أسواق الأسهم تشهد تصحيحا".

وأضاف قائلا "في الاجتماع السابق لصندوق النقد الدولي في واشنطن قال بضعة أشخاص، وأنا منهم، إن أسعار الأصول وأيضا وفرة السيولة هما مبعث للقلق. ولهذا فإن تصحيحا نزوليا هو شيء متوقع".