التضخم السنوي يرتفع في تونس إلى 6.9 %

قال مكتب الإحصاء اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 6.9 بالمئة في يناير كانون الثاني، أعلى مستوى في 20 عاما، من 6.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع وفرضت ضرائب جديدة في أول يناير كانون الثاني في إطار إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز الميزانية. وأثارت تلك الإجراءات احتجاجات عنيفة استمرت بضعة أيام قبل أن تنحسر.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 بالمئة إلى 5.00 بالمئة في مايو أيار الماضي مع محاولته وقف هبوط في العملة المحلية (الدينار) التي سجلت مستويات تاريخية منخفضة مقابل اليورو والدولار الأمريكي.

وقالت مصادر مالية لرويترز إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجددا في الشهرين القادمين لكبح التضخم.