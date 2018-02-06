إطلاق أضخم صاروخ "فضائي" منذ نصف قرن

تتجه شركة الفضاء الأميركية "سبيس إكس"، إلى إطلاق الصاروخ العملاق "فالكون هيفي" صوب الفضاء، يوم الخميس القادم، وسط توقعات بأن يكون أكبر صاروخ يجري إطلاقه منذ 45 عاماً.

ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز" فإن الصاروخ "زحل الوحش 5" الذي أطلقته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" سنة 1973، يعد أضخم صاروخ جرى إطلاقه من الأرض.

وقال الأستاذ المساعد في جامعة كاليفورنيا ومسؤول التواصل السابق بين ناسا والبيت الأبيض، غريغ أوتري: "إنه سواء نجحت عملية الإطلاق أم فشلت، فإن الأمر سيكون مذهلاً".

وتساءلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن جدوى مشروعات إطلاق صواريخ كبرى صوب الفضاء، لاسيما أن صاروخ "فالكون 9"، أصبح ذا قدرة هائلة تتيح رفع أقمار صناعية كبرى إلى مدارات أعلى.

وبحسب "سبيس إكس"، فإن قوة الصاروخ المرتقب يمكنها أن تحمل مركبة من قبيل طائرة "بوينغ 737" التجارية، صوب الفضاء.

وسيحمل الصاروخ على متنه سيارة "تيسلا" رياضية يصل سعرها إلى 100 ألف دولار، دأبا على عادة مؤسس الشركة، إلون موسك، الذي يرسل أشياء من الأرض صوب الفضاء في أغلب الرحلات عسى أن تصادف كائنات فضائية فتنقل إليهم "صورة عن الأرض".