"البيئة " تسجيل إصابتين في الرياض والخرج بإنفلونزا الطيور H5N8

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 , عن تسجيل إصابتين في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الرياض والخرج. وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 5996 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 123حالة إيجابية، وتم التخلص من 14497 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 5 بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 28 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.