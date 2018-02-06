الاقتصاد العالمي ينمو بأقوى معدل له منذ 2011

أشارت تقديرات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا (NIESR) إلى أن الاقتصاد العالمي ينمو في الوقت الراهن بأقوى معدل له منذ عام 2011.

وتوقع المعهد المرموق أن يكون الاقتصاد العالمي قد حقق في العام الماضي نمواً بنسبة 3.7%، فيما أشار إلى أنه من المتوقع أن تقل هذه النسبة قليلاً عن 4% في كل من عام 2018 و2019.

كما توقع المعهد حدوث ارتفاع طفيف في معدلات التضخم في البلدان المتقدمة لكن المعهد ذكر في الوقت نفسه أن مستوى معدلات التضخم سيظل متدنياً، بصورة عامة.

ولفت المعهد البريطاني إلى أن الاقتصاد الصيني جاء في طليعة قاطرات النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي.

في المقابل، رأى الخبراء البريطانيون أن عوامل مثل ارتفاع المديونية وتحرك أسعار العقارات والأوراق المالية والأصول المالية الأخرى، أثارت القلق في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

كما اعتبر المعهد تنامي السياسة الحمائية والتوترات الجيوسياسية بمثابة مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي.