«الاستثمار» تمنح 52 ترخيصا لشركات محلية وأجنبية في يناير

بلغ إجمالي التراخيص الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار خلال شهر يناير للعام الجاري 2018 للشركات المحلية والأجنبية، 52 ترخيصا، بإجمالي تمويل قدر بـ 309 ملايين و328 ألفا. وأوضحت الهيئة، أن التراخيص التي منحتها تنوعت نشاطاتها بين "الخدمي، والصناعي، والتجاري، والعقاري، والمؤقتة، لافتة إلى أن النشاط الخدمي تصدر مشهد التراخيص الممنوحة للمنشآت خلال شهر يناير بعدد 35 ترخيصا، يليه النشاط الصناعي بتسعة تراخيص، في حين توزعت الأعداد المتبقية بين النشاط التجاري بخمسة تراخيص، وترخيصا واحدا لكل من النشاط المؤقت، والعقاري.

وبينت أن التراخيص الـ 52 الممنوحة شملت منشآت أجنبية استثمارية مشتركة مع المملكة، وأخرى لشركات أجنبية خالصة، مشيرة إلى أن عدد دول المنشآت الأجنبية التي تم منحها التراخيص قدرت بـ 24 دولة، تمثلت في دول "أمريكا، والصين، ومصر، والإمارات، وتركيا، والأردن، والمغرب، وبريطانيا، وفرنسا، والبحرين، وألمانيا، وأستراليا، واليمن، وكندا، وموناكو، وسويسرا، ولبنان، وأيرلندا، ولوكسمبورج والهند وكوريا الجنوبية ".

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لاستقطاب وتمكين الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، وتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ مزيد من الاستثمارات بما يسهم في تحقيق "رؤية المملكة 2030".