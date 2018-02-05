صادرات الجزائر من الغاز 55 مليار متر مكعب في عام 2017

أعلنت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية "سوناطراك" أن الجزائر صدرت عام 2017 م ما مقداره 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي .

وجاء في بيان للشركة أن إنتاج الغاز في الجزائر سيشهد مستقبلًا ارتفاعًا بسبب الاستثمارات التي باشرتها وزارة الطاقة الجزائرية في هذا المجال وبسبب استرجاع مركب الغاز بمنطقة "تيقنتورين" بولاية إليزي جنوب شرقي الجزائر لقدراته الإنتاجية بعد خمس سنوات من تعرضه لعملية إرهابية أثرت سلبًا على مستوى الإنتاج .