بنك "لويدز" البريطاني يعلن الاستغناء عن 465 وظيفة

قالت متحدثة باسم مجموعة لويدز المصرفية اليوم الاثنين إن البنك البريطاني نفذ الشهر الماضي تخفيضات صافية في الوظائف بلغت 465 وظيفة مع مضيه قدما في برنامج لخفض التكاليف.

وستؤثر تخفيضات الوظائف بشكل رئيسي على العمليات المصرفية التجارية للبنك وعمليات إدارة المخاطر وحدتي التأمين والثروة.

وقالت المتحدثة باسم البنك في رسالة بالبريد الالكتروني "هذه العملية تضمنت اتخاذ قرارات صعبة ونحن ملتزمون بتنفيذ هذه التغييرات بطريقة حذرة وحساسة".