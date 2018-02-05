قطاع الخدمات في أمريكا يسجل أعلى مستوى في 12 عاما ونصف

تسارع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني ليقترب من أعلى مستوى في 12 عاما ونصف العام، مدعوما بنمو قوي للطلبيات الجديدة، في أحدث دلالة على زخم قوي في الاقتصاد في بداية العام.

وقال معهد إدارة التوريدات (آي إس إم) إن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات قفز 3.9 نقطة إلى 59.9، وهي أعلى قراءة منذ أغسطس آب 2005. ويشكل القطاع أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وأفادت صناعات الخدمات بأن الطلبيات الجديدة قفزت 8.2 نقطة إلى 62.7، وهي أفضل قراءة منذ يناير 2011. وارتفع مؤشر الانتاج بالمسح نقطتين ومؤشر التوظيف بقطاع الخدمات 5.3 نقطة إلى مستوى قياسي.

ويأتي المسح في أعقاب تقرير يوم الجمعة يظهر تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير وأقوي نمو سنوي للأجور في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام.

