بنك "لويدز" البريطاني يحظر استخدام بطاقات الائتمان في شراء العملات الرقمية

أعلنت مجموعة "لويدز بانكنج جروب" المصرفية البريطانية اليوم الاثنين حظر استخدام عملائها لحسابات بطاقات الائتمان الخاصة بها في شراء العملات الرقمية مثل البتكوين في ظل المخاوف من حدوث المزيد من التقلبات الحادة في قيمة هذه العملة في ظل القفزة الأخيرة في المضاربة عليها.

وذكرت المجموعة في بيان أن بنوك "لويدز بنك وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس وإم.بي.إن.أيه لن تقبل تعاملات بطاقات الائتمان التي تشمل شراء العملات الرقمية".

يذكر أن العملات الرقمية عبارة عن وسيط رقمي يستخدم في المعاملات المالية باستخدام شفرات قوية لتأمين التعاملات وإصدار وحدات نقد رقمية وتوثيق التعاملات.

كان رئيس هيئة الخدمات المالية الألمانية قد حذر العملاء في ديسمبر الماضي من احتمال "فقدان كامل" لأموالهم عند التعامل بالبتكوين وهي العملة التي قالت حكومة كوريا الجنوبية الشهر الماضي أنها تدرس حظر التعامل بها وبغيرها من العملات الرقمية.

كان سعر البتكوين قد ارتفع باطراد منذ أوائل العام الماضي من أقل قليلا من 1000 دولار لكل وحدة بتكوين في كانون ثان/يناير الماضي إلى 16937 دولار في 20 كانون أول/ديسمبر الماضي بحسب موقع تداول العملات الرقمية الشهير "كوين ديسك".

وقد انخفض السعر بشدة بعد وصوله إلى أعلى مستوى له في 20 ديسمبر الماضي ليصل إلى 7404 دولار اليوم بانخفاض نسبته 6ر9% خلال 24 ساعة.

وتقدر القيمة السوقية للعملات الرقمية المطروحة للتداول حتى اليوم بحوالي 366 مليار دولار بانخفاض نسبته أكثر من 20% عن قيمته أوائل يناير الماضي حيث كانت 830 مليار دولار بحسب تقديرات موقع "كويت ماركت كاب" المعني بمتابعة أسواق العملات الرقمية في العالم.