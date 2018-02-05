الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على انخفاض مع ارتفاع عوائد السندات

بدأت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على انخفاض حاد اليوم الاثنين مع استمرار موجة بيع يغذيها صعود عوائد السندات ودلائل على تسارع التضخم مما يثير المخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بسرعة أكبر.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 282.86 نقطة بما يعادل 1.11 بالمئة إلى 25238.10 نقطة، في حين هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 بمقدار 26.05 نقطة أو 0.94 بالمئة إلى 2736.08 نقطة.