اقتصاد إيران يتقهقر بسبب تصريحات ترمب بفرض عقوبات جديدة

قال بيجان زنقنة وزير النفط الايراني أمس إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أدت إلى إرجاء إبرام اتفاقات نفط وغاز.

وبحسب الفرنسية"، فقد ذكر زنقنة أن "ترمب يحاول زعزعة شروط السوق للراغبين في التعامل مع إيران .. ومنذ عام يزعزع استقرار السوق بإطلاق تهديدات كل ثلاثة أو أربعة أشهر. لا يمكننا القول أن لا تأثير لذلك". وكانت إيران تتفاوض حاليا مع "اكثر من 20 شركة أجنبية" لتطوير حقول النفط والغاز.

وأظهرت تقارير دولية أن "حماسة" المستثمرين لإقامة مشروعات في إيران تتراجع مستمر في ظل المخاوف من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

وعزز وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السلطة قبل عام المخاوف من عقوبات أمريكية خارج أراضي الولايات المتحدة، ولذلك سابقة توقيع غرامات باهظة على البنك الفرنسي "بي إن بي باريبا" تبلغ 8.9 مليار دولار في 2014 لمخالفة العقوبات الأمريكية ضد إيران وغيرها. وذكر جوليان مارسيي كبير اقتصاديي شركة "كوفاس" أن "الأجواء اختلفت كثيرا مقارنة بحماسة 2015 و2016 عند رفع العقوبات جزئيا"، إذ يعتبر خطر عدم السداد للشركات في إيران "عاليا جدا". وأضاف مارسيي "أن الكثير من الشركات سواء فرنسية أو غير فرنسية، توجد في منطقة رمادية وتنتظر حتى تتضح الأمور لتقدم على الاستثمار في إيران"، مشيرا إلى "صعوبة التكهن" بالموقف الأمريكي والاضطرابات الأخيرة في إيران التي دفعت جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي إلى تأجيل زيارته إلى طهران التي كانت مقررة في الأصل في بداية 2018.

وأكد مختص في شؤون التجارة مع إيران فضل عدم كشف هويته: "أن هذه الشكوك ليست ملائمة بالتأكيد لاتخاذ القرارات وتؤدي إلى نوع من الترقب ولذلك هناك مراوحة في انتظار رؤية أوضح".

وطلب ترمب قبل شهر من الأوروبيين أن يساعدوا في تلافي "الثغرات الرهيبة" في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني وإلا فإن واشنطن ستعيد فرض العقوبات على طهران وتخرج عمليا من الاتفاق المبرم في فيينا بين إيران والقوى الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا).

وحذر لودوفيك سوبران كبير الاقتصاديين لدى شركة "أولير إرميس" من أن "الشركات كانت تعتقد أن العقوبات الأمريكية يمكن أن ترفع. لكن في نهاية المطاف العقوبات بقيت ويمكن أن تزداد" متحدثا عن خطر قائم. وبعد غرامة البنك الفرنسي "بي إن بي باريبا" تتوخى البنوك الكبرى الحذر في التعامل مع إيران، غير أن سوبران أبدى مخاوف من أن تمضي واشنطن أبعد من ذلك في مراقبة مبادلات دول أخرى مع إيران. وأضاف سوبران: "إحدى المسائل المطروحة اليوم يتمثل في توسيع العقوبات لتشمل البريد الإلكتروني الذي يمر بخوادم في الولايات المتحدة ويمكن رصدها"، لافتا إلى أن مراقبة تدفق المعلومات والمعطيات "سيجعل القواعد أكثر هيمنة وسيعقد مهام الشركات التي تريد تعزيز حضورها في إيران". ويمكن بالتالي أن يحبط ذلك عزم المستثمرين خصوصا أن "آفاق النمو المتوقعة عند رفع العقوبات لم تتحسن حقيقة"، بحسب جوليان مارسيي كبير اقتصاديي شركة "كوفاس"، مشيرا إلى أننا إزاء "أحد البلدان التي تشهد إحباطا اجتماعيا بالغ الشدة".