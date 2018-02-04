السعودية تستعد لمشاركتها في كأس "ديفيز" باستضافة بطولة العرب للتنس

تستضيف العاصمة السعودية الرياض اعتبار من غد الاثنني بطولة العرب لمحترفي التنس بمشاركة 32 لاعبا من سبع دول عربية بهدف توفير الاستعداد للاعبيها قبل المشاركة في المجموعة الثالثة بمنطقة آسيا/الاوقيانوس في كأس ديفيز لفرق الرجال هذا العام.

وستشارك السعودية ومصر ولبنان والمغرب والجزائر وتونس والبحرين في البطولة التي ستقام حتى يوم الجمعة المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد أن الاتحاد المحلي للتنس يهدف من إقامة البطولة إلى "توفير الاحتكاك للاعبين السعوديين مع أبرز اللاعبين العرب استعدادا للمشاركة في كأس ديفيز في أبريل المقبل".

وسينال الفائز بالمركز الأول 15 ألف دولار فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على ثمانية آلاف دولار والثالث على أربعة آلاف دولار.

وقال محمد بن ناصر العجاجي رئيس الاتحاد السعودي للتنس إن الهدف من هذه البطولة "هو الارتقاء برياضة التنس في المملكة وتحقيق الاستفادة للاعبين السعوديين المشاركين".

