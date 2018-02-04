الرفاهية بأقصى أنواعها.. جزر خاصة لك ولـ"قلبك"

حياة بحرية ملونة ومتنوعة.. ومياه كريستالية صافية.. وأشجار نخيل خضراء شاهقة.. وطيور استوائية زاهية.. هذا هو مشهد الحياة المثالية في ذهن غالبية الأشخاص حول العالم، إجازة استرخاء وصفاء بملابس صيف، ونسمة بحرية خفيفة على جزيرة بعيدة!

ولكن، ماذا لو كانت هذه الجزيرة، جزيرة خاصة أيضاً ؟! حتماً ستكون إجازتك حينها أشبه بإجازة ملكية لا تشبه واحدة غيرها.

بعيداً عن جزر المالديف ومنتجعات جزرها الخاصة وبحسب ما ذكرت "الـ "CNN" هناك العديد من الوجهات الأخرى حول العالم، التي توفر تجارب منتجعات جزر حصرية وخاصة لزوّارها، من اندونيسيا إلى كمبوديا وتسمانيا ومنها:

- أمانبولو في الفلبين: جزيرة من بين أفخم الخيارات في الفلبين وأكثرها تميزاً، إذ تضم مهبط طائرات خاصاً بها.

- جزر السلاحف في فيجي: تتميز التي تديرها عائلة إيفانسون منذ العام 1980، بالنشاطات الرياضية التي توفرها، والنشاطات الثقافية الخاصة بفيجي.

- سيمبيداك في إندونيسيا: يصعب الوصول إلى جزيرة التي تبعد الكثير من الأميال عن الحضارة، إلّا أن الرحلة إليها تعتبر من بين أكثر التجارب حصرية. ويتميز منتجعها بفلل مستقلة تتخذ شكل أهلة.

- منتجع تافانيبوبو في جزر سليمان: يطلق عليها اسم "آخر جنة على الأرض،" إذ تتجاوز في جمالها جمال الطبيعة المعتادة. ويقع في في قلب الجزيرة، منتجع تافانيبوبو، الذي يمكن الوصول إليه عبر طائرة خاصة.

- يهي في إندونيسيا: يمتد منتجعها عبر جزيرة سومبا التي يسكنها السومبانيون الأصليون. ويوفر المنتجع العديد من النشاطات مثل ركوب الخيل والغوص والتزلج على الأمواج.

- جزيرة بيكنيك في تسمانيا: يتضمن منتجع جزيرة بيكنيك خمس كابينات فقط، تكفي كلّها لعشرة أشخاص على الجزيرو في آن واحد فقط، ما يوفر تجربة حصرية لزوّار الجزيرة تتميز بخدماتها الفاخرة وإطلالاتها الطبيعية الخلّابة.

- جزيرة باوا في اندونسيا: تشمل حجوزات منتجع جزيرة باوا جميع الخدمات، من وجبات، وجلسات السبا، ويوغا، وبيلاتيس، وغسيل ملابس، ورياضات مائية، ما عدى الغوص.

- منتجع جزيرة سونغ سا في كمبوديا: أسس زوجان أستراليان هذا المنتجع على الجزيرة الخاصة منذ حوالي 12 عاماً. ويتميز المنتجع بخدماته وتصميمه الصديق للبيئة ما يجعله أحد أفضل وجهات السفر المستدامة.

