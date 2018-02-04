فيسبوك: المستخدمون يمضون وقتاً أقل على الموقع

قال الرئيس التنفيذي لشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، إن الموقع شهد انخفاضاً بالوقت الذي يمضيه المستخدمون.

وذكر زوكربيرغ في اجتماع مع المستثمرين إن بعض التعديلات على المحتوى الظاهر بالموقع تسببت بانخفاض الوقت الكلي الذي يمضيه المستخدمون عبره نسبة 5 في المائة.

وفي تقرير أرباح الشركة للربع الرابع قال زوكربيرغ: "بالإجمال، أجرينا بعض التغييرات التي قللت من الوقت الممضى على فيسبوك بحوالي 50 مليون ساعة يومياً" بحسب ما ذكرت الـ |"CNN"

يأتي هذا بعد اتخاذ الشركة قراراً بتقليل مقاطع الفيديو الرائجة والتركيز على المحتوى الذي يشاركه الأصدقاء لرفع درجة التفاعل بين المستخدمين،

كما ذكرت "فيسبوك" أول انخفاضٍ لها على الإطلاق في نسبة المستخدمين بالولايات المتحدة وكندا، لينخفض عدد المستخدمين النشطين من 185 مليون خلال الربع الرابع بالعام الماضي إلى 184 مليوناً في الربع ذاته لهذا العام.

ومن الممكن أن هذه الخطوة رفعت مخاوف بين المستثمرين حول مدى تأثر قطاع الإعلانات التجارية بالموقع، بالأخص مع الأرباح بلغت 13 مليار دولار، ومع ارتفاع فيها بنسبة بنسبة 47 في المائة خلال هذا الربع مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، ومع امتلاك الشركة لـ 2.13 مليار مستخدم نشط شهرياً و1.4 مليار مستخدم نشط يومياً، فإن المعلنين يتلهفون للوصول إلى ذلك الجمهور الواسع.

وتأتي التغييرات وسط قرار زوكربيرغ لعام 2018 بـ "إصلاح" الموقع، بعد انتقادات طالت "فيسبوك" وغيرها من المواقع بالترويج للأخبار الكاذبة والمحتوى المزيف.