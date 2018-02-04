"البيئة " تسجيل إصابة في وادي الدواسر بإنفلونزا الطيور H5N8

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 , عن تسجيل إصابة واحدة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في وادي الدواسر. وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 5562 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 121حالة إيجابية، وتم التخلص من 2212 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. كما أوضحت الوزارة أنه تم تسجيل بلاغين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، فيما بلغ عدد الاستفسارات 12 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.