الشركات الصينية المتنافسة في مجال السيارات الكهربائية

شركة نيو من شنغهاي تقود السباق للبدء بإنتاج السيارات الكهربائية، حيث تهدف إلى إطلاق سيارة رياضية ذكية بسبعة مقاعد، بسعر 450 ألف رنمينبي "70 ألف دولار" في ربيع عام 2018.

يشتمل المستثمرون على الشركات الصينية الكبرى مثل تنسنت وجيه دي دوت كوم وبايدو، التي جمعت مبالغ تقدر بنحو 2.2 مليار دولار، حيث تتقدم على الشركات الأخرى من حيث التمويل.

هناك شركة أخرى في السباق، هي شركة دبليو إم للسيارات، التي كشفت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عن سيارة للدفع الرباعي اسمها فيلتمايستر إي إكس 5، حددت لها سعرا دون مستوى 200 ألف رنمينبي.

وهي تعتزم بدء تسليم السيارات في النصف الثاني من هذا العام. وقد جمعت 12 مليار رنمينبي "1.8 مليار دولار" على مدى ثلاث سنوات، بما في ذلك التمويل من شركة بايدو، حسب تصريح أدلى به رئيسها التنفيذي في وكالة رويترز.

في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس، كشفت شركة بايتون، وهي شركة ناشئة لديها مؤسسون من ألمانيا والصين، النقاب عن نموذج أولي لسيارة بالدفع الرباعي بسعر 300 ألف رنمينبي، لديها شاشة على اللوحة الأمامية طولها 49 بوصة، ومجموعة من المميزات ذات التكنولوجيا العالية الذكية، وتعتزم أن تبدأ البيع في عام 2019. جمعت شركة بايتون 247 مليون دولار حتى الآن.

شركة إكسبينج للسيارات أطلقت نموذجا أولا أنيقا في المعرض، وهو السيارة جي 3. وأعلنت هذا الأسبوع أنها استطاعت تأمين التمويل من شركة علي بابا، التي قادت جولة تمويلية بقيمة 348 مليون دولار. وقد جمعت شركة إكسبينج خمسة مليارات رنمينبي قبل جولتها التموليلية الأخيرة.