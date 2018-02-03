الربحية وتوفير الخدمة الصحية

تتوافر الخدمة الصحية في الولايات المتحدة عبر كيانين هما: الأنظمة الصحية الربحية، وغير الربحية، إضافة إلى إسهام ضئيل جدا للنظام الحكومي التقليدي. تسيطر الأنظمة غير الربحية على ثلثي الخدمة الصحية تقريبا، ليتبقى نحو الثلث الذي تسيطر على معظمه الأنظمة الربحية. وبينما تسهل معرفة مصادر تمويل الأنظمة الربحية التي تعمل بنظام رأسمالي واستثماري بحت، فإن مصادر تمويل الأنظمة الصحية غير الربحية تأتي من التبرعات ومصادر الدخل عبر رسوم التعليم والتدريب وعوائد تمويل الأبحاث والاستشارات والأوقاف. كما تسهم رسوم الخدمات الصحية بنسبة جيدة من تمويل المؤسسات غير الربحية. أضحت هذه الأنظمة غير الربحية أكثر المؤسسات الصحية تحقيقا للعوائد المالية، أسهم في ذلك إعفاؤها من الضرائب بسبب كونها غير ربحية. استقصت مجلة "فوربس" منذ نحو السنة عن هذه العوائد وكيفية التصرف فيها، وبحثت أسباب ازديادها بشكل مطرد لدى الأنظمة الصحية غير الربحية. بالطبع ساعد على ذلك عدم وجود مساهمين للكيان الصحي غير الربحي، وبالتالي لا وجود لتوزيع الأرباح، وقلة التكلفة لانعدام الضرائب أو قلتها في بعض الأنشطة. كشفت "فوربس" عن أن هذه الأنظمة تعمل على ديمومتها عن طريق إدارة الأرباح والعوائد. فالأرباح تستثمر في مشاريع التوسع في خدمة المرضى، وتجهيز المختبرات، والاستحواذ على مستشفيات أخرى في المنطقة. كما أسهم أسلوب الإدارة في هذه المؤسسات في ضمان قوة تلك الأنظمة الصحية غير الربحية واحتكارها الخدمة في بعض المناطق تقريبا. يسر لها هذا الوضع ممارستها ضغوطا على شركات التأمين الصحي لتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المجتمع، ما مكنها من تقديم خدمة أفضل وأكثر شمولا للمرضى، وكان لزيادة رسوم التعويض عن الرعاية الصحية دور في خدمة التوسع في الخدمات الصحية والأكاديمية، وتغطية النفقات الناتجة عن الزيادات في رواتب الموظفين الصحيين والإداريين على حد سواء. كما تمكنت هذه المؤسسات غير الربحية من استقطاب وتوظيف كثير من أفضل القوى العاملة الصحية والإدارية. فعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة مستشفى ومؤسسة جونز هوبكنز الصحية غير الربحية الشهيرة في ولاية ميريلاند ما يقارب ثمانية مليارات دولار، كما يعد مركز سيدار ـــ سيناي الصحي في ولاية كاليفورنيا أكبر مؤسسة صحية غير ربحية في شرق أمريكا. ويعد كلا المركزين من أفضل المراكز الطبية والبحثية والتعليمية عالميا. لم يكن تصنيف هذه الكيانات الصحية غير الربحية بهذا الوصف كافيا للإعفاء من الضرائب، فعلى الكيان الصحي توفير عدد من الاشتراطات اللازمة للإعفاء، ومنها خدمة المجتمع، وإجراء البحوث الطبية، والتعليم الصحي، وتوفير الخدمة الصحية لفئات لا تستطيع تحملها بحسب الأنظمة. التزمت الأنظمة غير الربحية بهذه الاشتراطات حتى منتصف الستينيات، حيث تطورت إدارة هذه الأنظمة لتصبح في أيدي إداريين أو أطباء إداريين بدلا من الأطباء الإكلينيكيين وعملوا على سياسات تدعم زيادة العوائد وأصول الأوقاف. كما استطاعت هذه المؤسسات التعامل مع بعض اشتراطات الإعفاء من الضرائب بمهنية عالية، وعملت على استغلال الثغرات القانونية للحصول على أكبر إعفاء ضريبي يمكن أن تجيزه الأنظمة الفيدرالية أو في الولاية التي تعمل فيها. حولت تلك النشاطات الإدارية بعض هذه المؤسسات غير الربحية إلى مؤسسات رأسمالية مع توزيع عوائد مرتفعة على الأقلية الإدارية كمكافآت والقيام على صرف المتبقي من تلك العوائد على خطط توسعية بغرض زيادة الأرباح. كما قامت بمراجعات كثيفة متتالية لأنظمة قبول المرضى، بسبب تعنت وتلكؤ شركات التأمين الصحي عن الدفع. وعملت على سن إجراءات لضمان الحصول على مقابل مادي لأغلب خدماتها، ما أدى إلى تقنين الخدمة الصحية لبعض المرضى العاجزين عن السداد أو المصابين بأمراض محددة، وذلك مما يتنافى مع أحد اشتراطات وجود هذه الكيانات "غير الربحية". نأمل أن تستفيد التجمعات الصحية المزمع إنشاؤها وتحويلها إلى شركات حكومية ضمن "خطة التحول 2020" من تجارب هذه المؤسسات الأمريكية، فلا تقع ضحية ثغرات في النظام قد تستغل لمصلحة الرأسمالية أو ريادات الأعمال. وألا يتم تخصيص هذه الشركات الصحية تحت أي ظرف، كي لا تصبح العوائد المادية والأرباح هي الأولوية كما يحدث في سائر الشركات الرأسمالية. وأن تكون الأولوية وهدف هذه الشركات هو تقديم أفضل خدمة صحية مناسبة لأغلب المواطنين دون تفريط في الجودة ودون الإثقال على خزانة الدولة، وذلك عن طريق الإدارة الوقفية. لا يعيب تحصيل العوائد أو حتى الأرباح أحيانا هذه الكيانات الصحية غير الربحية طالما عملت على استغلال تلك الأرباح في تطوير وتجديد الخدمة الصحية وتوفيرها لمن هو في حاجة إليها. لكن عندما تصبح الأرباح والمنافسة هي هم الإدارة الصحية، وقمة الهرم الإداري في المؤسسة الصحية هم أكثر المستفيدين، فالخاسر هو المريض والطبيب والمجتمع والدولة.