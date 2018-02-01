ولي العهد يبحث مع قائد الجيش الباكستاني العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية وفرص تطويرها

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر الدين جاويد باجوا . وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية، وبحث فرص تطويرها ، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك . حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء مهندس ركن طلال العتيبي .
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