ارتفاع مبيعات جنرال موتورز في أمريكا خلال يناير

أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية للسيارات،اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع على أساس سنوي نسبته 20 بالمئة في كانون ثان/ يناير لمبيعات السيارات، التي تجمع بين بعض ميزات السيارات الرياضية الفارهة والسيارات العادية والمعروفة باسم "كروس أوفر". وكانت الشركة ،وهى أكبر منتج للسيارات في الولايات المتحدة، قد أنهت عام 2017 باعتباره صاحب أسرع نمو لمبيعات هذه النوعية من السيارات في أمريكا. وقالت الشركة إنها سجلت أيضا زيادة نسبتها 7 بالمئة في مبيعات الشاحنات/ ليصل إجمالي مبيعات جنرال موتورز خلال الشهر الماضي إلى 198 ألفا و548 سيارة، بزيادة بلغت أكثر من واحد بالمئة. وأوضحت الشركة أن طرازي بويك وجي إم سي كانا مساهمين رئيسيين في نمو مبيعاتها من سيارات "كروس أوفر" والمبيعات الكلية على أساس سنوي. وشهدت بويك أيضا قفزة في مبيعات طرازها لاكروس الذي أسهم في زيادة مبيعات هذه العلامة التجارية بنسبة 4 بالمئة بالمقارنة بكانون ثان/ يناير من عام .2017 وأشارت جنرال موتورز إلى أن علامة كاديلاك سجلت أداء قويا في العديد من القطاعات، ما أسهم في زيادة مبيعات تلك الماركة بنسبة 9 بالمئة.