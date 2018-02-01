تراجع مبيعات فورد في أمريكا 6.6 بالمئة في يناير

قالت شركة فورد موتور الأمريكية للسيارات، اليوم الخميس، إن مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال كانون ثان/ يناير الماضي بلغ إجماليها 161 ألفا و143 سيارة بتراجع نسبته 6ر6 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وتراجعت مبيعات طراز فورد بنسبة 6ر5 بالمئة، بينما انخفضت مبيعات طراز لينكولن بنسبة 27 بالمئة. وعلى أساس شهري، تراجعت مبيعات سيارات الشركة الأمريكية بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 45 ألفا و956 سيارة، ويرجع ذلك بالأساس إلى تغير مزمع لمواعيد التسليم لمبيعات سيارات التأجير اليومي.