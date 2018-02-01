مصادر: أرامكو من المنتظر أن تطرح هذا العام مناقصتين لتوسعة حقلين نفطيين

قالت مصادر بقطاع النفط إن من المتوقع أن تطرح شركة أرامكو السعودية مناقصة في يوليو تموز لبناء منشآت لتوسيع حقل المرجان النفطي بينما من المتوقع أن تصدر مناقصة أخرى لتوسعة حقل بري بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام. والمشروعان المزمعان دليل جديد على أن أرامكو تمضي قدما في استثمارات نفطية من أجل الحفاظ على الطاقة الانتاحية بينما تلبي أيضا الطلب المحلي على الغاز لتغذية النمو الصناعي. وأبدت شركات دولية للأعمال الهندسية والتشييد اهتماما بتقديم عروض لبناء منشآت للنفط والغاز في حقل المرجان النفطي الذي من المتوقع أن تبلغ تكلفة تطويره أكثر من عشرة مليارات دولار. وستزيد التوسعة الطاقة الانتاجية للمرجان بمقدار 300 ألف برميل يوميا من الخام العربي المتوسط. وينتج الحقل حاليا 500 ألف برميل يوميا. وفيما يتعلق بحقل بري فإن تكلفة التطوير ستتراوح من ستة إلى ثمانية مليارات دولار. وتخطط أرامكو لرفع الطاقة الانتاجية للحقل بمقدار 265 ألف برميل يوميا من الخام العربي الخفيف وزيادة انتاج الغاز المصاحب. ومن المتوقع أن تمنح عقود التشييد لمشروعي التوسعة في المرجان وبري العام القادم ومن المنتظر أن يكتمل المشروعان كلاهما في 2022 .