انخفاض طلبات إعانة البطالة في أمريكا

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة على غير المتوقع في الأسبوع الماضي، بما يشير إلى تحسن سوق العمل وزيادة قوة الاقتصاد في بداية العام.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس: "إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت بواقع ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 230 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 27 يناير"، وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر انخفاض عدد الطلبات بواقع ألفي طلب عن التقديرات السابقة.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 238 ألفاً في الأسبوع الماضي.

وقراءة الأسبوع الماضي هي الثانية والخمسون بعد المئة التي تظل فيها الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل، وتلك أطول مدة متصلة منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر.

وتقترب سوق العمل الآن من وضع التوظيف الكامل حيث يبلغ معدل البطالة أدنى مستوى في 17 عاماً عند 4.1 بالمئة، وعزز تحسن أوضاع سوق العمل التفاؤل بين مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن التضخم سيزيد صوب المستوى الذي يستهدفه المجلس عند اثنين بالمئة هذا العام.

وانخفض المتوسط المتحرك لطلبات إعانة البطالة في أربعة أسابيع، الذي يعتبر مؤشراً أفضل لاتجاهات سوق العمل، بمقدار خمسة آلاف طلب إلى 234 ألفاً و500 طلب وهو أدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر.