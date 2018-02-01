إياتا: الطلب العالمي على السفر جوا يرتفع 6.2% في ديسمبر

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الخميس: "إن حركة نقل الركاب بالطائرات على مستوى العالم زادت 6.2 بالمئة في ديسمبر من حيث إيرادات الكيلومترات التي يقطعها المسافرون، لترتفع 7.6 بالمئة في 2017".

وأضاف إياتا: "أن السعة الاستيعابية للطائرات زادت 6.3 في المئة في عام 2017 بأكمله، بينما ارتفع معامل الحمولة 0.9 نقطة مئوية إلى مستوى سنوي قياسي عند 81.4 في المئة".