مصرف الإنماء يربح 560 مليون ريال خلال الربع الرابع

أعلن مصرف الإنماء عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (12 شهرا) حيث حقق صافي ربح خلال الربع الرابع 560 مليون ريال فيما بلغ إجمالي الربح 1,299 مليون ريال . وارتفع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 37٪، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع دخل التمويل والاستثمار بالإضافة إلى ارتفاع دخل رسوم الخدمات المصرفية، في حين انخفضت مكاسب الاستثمارات. وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 33٪، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات انخفاض القيمة وارتفاع مصروفات الرواتب المصروفات الإدارية والعمومية.