إطلاق 4 مشاريع توفر 3.63 ألف وحدة سكنية في 3 مدن

أعلنت وزارة الإسكان بدء إجراءات الحجز في أربعة مشاريع سكنية جديدة تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، سيتم من خلالها توفير نحو 3636 وحدة سكنية متنوعة للمواطنين المسجلين ضمن قوائم الانتظار، في ثلاث مدن هي "الدمام، والأحساء، وجيزان"، داعية المستفيدين إلى زيارة المعارض والاطلاع على النماذج السكنية المتاحة لاستكمال حجوزاتهم النهائية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أنه ضمن مستهدفها لتوفير 300 ألف منتج سكني وتمويلي سيتم ضخ مزيد من الوحدات السكنية أمام المواطنين لتحقيق رغباتهم، وإتاحة الخيارات السكنية المناسبة لهم، مشيرة إلى أن المشاريع التي تم الإعلان عنها اليوم تضم 2667 وحدة "تاون هاوس" في مدينة الدمام، إضافة إلى 777 شقة سكنية في منطقة جازان، و192 فيلا بمحافظة الأحساء، وتتميز بمعدلات سعرية تناسب القدرات المالية للمستفيدين حيث تراوح بين 250 ألف و700 ألف ريال. وبيّنت، أن هذه المشاريع ستكون مكتملة البنية التحتية من شبكات الطرق، والإنارة، والكهرباء، والمياه، والاتصالات، والصرف الصحي، إضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية، والمساحات الخضراء والحدائق، والمساجد، والمدارس، والملاعب، ومنصات الترفيه العائلية، وجميع الخدمات العصرية والحياتية".