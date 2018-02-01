انتخابات غرفة الشرقية .. إقبال تصويتي فاق الدورتين السابقتين وإعلان الفائزين اليوم

ارتفعت وتيرة التصويت في انتخابات غرفة الشرقية أمس من قبل الناخبين، ليتجاوز عدد المصوتين منذ انطلاق عمليات الاقتراع إلى أكثر من 8200 ناخب. وشهد اليوم الأول للانتخابات الأحد الماضي تصويت أكثر من 2000 ناخب، أما في اليوم الثاني فقد بلغ قرابة 1500 ناخب، في حين شهد اليوم الثالث تصويت أكثر من 2700 ناخب أدلوا بأصواتهم في مقر الاقتراح، ويتوقع أن يبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمس نحو 2000 ناخب.

وشهد مقر الاقتراع حضور أكثر من 150 شخصا من مناديب المرشحين لتوزيع بطاقات المرشح ومحاولة إقناع الناخب بالتصويت لمرشحين بعينهم، كما شهد المقر أيضا وجود أطفال يقومون كذلك بتوزيع بطاقات التعريف بالمرشحين على الناخبين.

وقال لـ "الاقتصادية" يحيى عزان؛ رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة الشرقية خلال وجوده في مراكز الاقتراع، أمس، إن نسبة إقبال الناخبين والاستعدادات والتفاعل بين المرشحين والناخبين للدورة الحالية "الثامنة عشرة" تفوق بكثير ما حدث في الإقبال في الدورتين الماضيتين، مرجعا ذلك إلى استخدام وسائط التواصل الاجتماعي في عمليات التعريف بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية.

وأضاف، أن عملية التصويت للناخبين ستستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، على أن تعلن قوائم أسماء الفائزين في انتخابات الغرفة بعد انتهاء عملية التصويت مباشرة وفق ما مخطط له. وأوضح، أنه من خلال مؤشرات التصويت في النعيرية والخفجي والقطيف، يتبين أن هناك إقبالا كبيرا للناخبين على عمليات التصويت، مضيفا أن هذا الأمر يتأكد من خلال مقر الاقتراع في معارض الظهران الدولية.

وتوقع، أن يكون عدد الناخبين في الدورة الحالية عاليا، وأن تحقق الدورة نسبة تصويت جيدة، خاصة أن الناخب بإمكانه اختيار أربعة مرشحين، اثنان من فئة التجار، واثنان من فئة الصناع، وهذا الأمر رفع من وتيرة الحماس للناخبين، خاصة أن الناخب كانت لديه فرصة للتصويت لمرشح واحد من كل فئة، أما الآن فيمكنه التصويت لأربعة مرشحين وهو الحد الأقصى للتصويت.

واستطرد عزان، قد يكون هناك عدد من الناخبين الذين لديهم سجلات تجارية لم يتمكنوا من التصويت بسبب ملاحظات عليهم من قبل الوزارة وقد يكون ذلك بانتهاء مدة صلاحية سجلاتهم التجارية.

وفيما يتعلق بالتصويت النسائي، أوضح أن هناك إقبالا جيدا من الجانب النسائي خلال هذه الدورة، وأن هناك عددا من الناخبات قدمن إلى مقر الاقتراع للتصويت، والإدلاء بأصواتهن.

ووصف رئيس اللجنة المشرفة، نسبة إقبال الناخبين لهذه الدورة بالممتازة، فضلا على التنظيم الجيد للحملات الانتخابية، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي مخالفة تتعلق بالحملات الانتخابية.

وأشار إلى أن اللجنة قدمت تجربة عملية للمرشحين قبل انطلاق عمليات التصويت حول كيفية عملية الاقتراع عبر التصويت الإلكتروني، وذلك تجنبا لوقوع الناخب في الأخطاء عند عملية التصويت. يذكر أن عدد الناخبين لهذه الدورة بلغ أكثر من 48 ألف ناخب يبلغ عدد الأصوات النسائية منهم 5763 صوتا بما يعادل 12 في المائة من نسبة الناخبين، ويبلغ عدد المرشحين 28 مرشحا، 19 منهم من فئة التجار وتسعة ضمن فئة الصناع. وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات قد نفذت تجربة عملية قبل البدء في الاقتراع أوضحت خلالها للمرشحين كيفية إدلاء الناخبين بأصواتهم عبر التصويت الإلكتروني، وذلك تجنبًا للأخطاء التي ربما تحدث، ولاسيما أن الاقتراع سوف يكون معتمدًا فور الضغط على أيقونة تأكيد التصويت.

كما سهلّت اللجنة على الناخبين عملية الاختيار بين المرشحين، فجمعت التجار والصناع المرشحين في صفحة واحدة أمام الناخب للاختيار بينهم.