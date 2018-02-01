توجه بإلزامية الحصول على شهادة العمل الحر

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه تم تسجيل 94 مهنة حرة تمكن أصحابها من الحصول على شهادة المهن الحرة والعمل بموجبها، مؤكدة أن هناك توجها بإلزامية الحصول على شهادة العمل الحر. وقال وليد الكلش؛ مدير عام الإدارة العامة للسياسات ومعايير سوق العمل، خلال اللقاء التعريفي بوثيقة العمل الحر في جدة، إن الوزارة ستعمل على زيادة تسجيل المهن الحرة في الموقع، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا للتسجيل والحصول على الشهادة.

وأضاف أنه بحسب إحصائية وزارة العمل عن المسجلين في وثيقة العمل الحر، فإن 64 في المائة من المسجلين يملكون خبرات سابقة، بينما 36 في المائة منهم لهم أكثر من خمس سنوات خبرة، و16 في المائة ما بين 3 و5 سنوات خبرة، و30 في المائة منهم سنة إلى ثلاث "سنوات خبرة، و15 في المائة أقل من سنة.

وأشار إلى أن 35 في المائة من المسجلين لا توجد لديهم خبرة، مبينا أن أكثر من 50 في المائة هدفهم زيادة الدخل، إضافة إلى الاستقلالية في اتخاذ القرارات والمرونة في ساعات العمل وتجنب الروتين.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للسياسات ومعايير سوق العمل، أن الحصول على شهادة العمل الحر خاص بالسعوديين والسعوديات فقط في المرحلة الحالية، ويحق لكل شخص الحصول على شهادة مهنة واحدة بهدف عدم الازدواجية، مشيرا إلى أن الحصول على شهادة عمل حر تستلزم للمهن المتخصصة الحصول على شهادة مزاولة من الهيئات التابعة لها ليتم منحهم شهادة عمل حر.

فيما حددت الوثيقة أربعة اشتراطات للحصول على دعم البرنامج، يتصدرها ألا يكون على رأس عمل، وألا يكون مستفيدا من برامج الدعم، إضافة إلى ألا يكون صاحب مؤسسة، أو أن يكون متقاعدا. وحول الامتيازات الخاصة بالشهادة، قال الكلش، إن الوزارة بصدد منح امتيازات إضافية للوثيقة قريبا، تتصدرها الاستفادة من قروض بنك التنمية الاجتماعي، والاستفادة من منصة "معروف"، والاستفادة من الخدمات المصرفية، بجانب الامتيازات الأخرى، كالتسجيل في قوائم العمل رسميا، والاعتماد من وزارة العمل وزيادة نسبة الأمان والثقة في القطاع الخاص، ودعم صندوق الموارد البشرية، والتسجيل في "التأمينات" سيكون اختياريا.