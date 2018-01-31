المتحدث باسم التحالف ينفي صحة ماتم تداوله حول إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخا على الرياض

أكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي: "أنه لا صحة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من تمكن الميليشيا الحوثية من استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأن ما تم رصده عبارة عن محاولة فاشلة من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران باطلاق صاروخ باليستي باتجاه صحراء غير مأهولة".

وأشار المالكي إلى إن "الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران تقر وتعترف وعبر وسائل إعلامها بأنها تتعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".