"بريتش بتروليوم" تعلن اكتشاف نفط وغاز في بحر الشمال

أعلن عملاق الطاقة البريطاني بريتش بتروليوم الاربعاء اكتشافات جديدة من الغاز والنفط في بحر الشمال، ما يعزز أعمال الشركة والقطاع المحلي.

وقالت الشركة في بيان: "أن الاكتشافات الجديدة سجلت في كابركيلي بوسط بحر الشمال وفي أخميلفيتش غرب شيتلاند".

وتملك بريتش بتروليوم بئر كابركيلي بالكامل، فيما بئر أخميلفيتش هو شراكة بين المشغل بريتش بتروليوم (52,6 بالمئة) ورويال داتش شل (28 بالمئة) والأميركية شيفرون (19,4 بالمئة).

وتم حفر بئر كابركيلي حتى عمق 3,750 متراً قبل العثور على الغاز والنفط، فيما حفر اخميلفيتش حتى عمق 2,395 متراً قبل العثور على النفط.

وقال مارك توماس الرئيس الإقليمي لبريتش بتروليوم-بحر الشمال: "إن الاكتشافات مرحلة مثيرة لبريتش بتروليوم في بحر الشمال فيما نضع أسس أعمال متجددة نتوقع أن تضاعف الإنتاج إلى 200 ألف برميل يومياً بحلول 2020، ومواصلة الإنتاج إلى ما بعد 2050".

وأضاف توماس: "نأمل بأن تضيف كابركيلي وأخميلفيتش مزيداً إلى أعمالنا في بحر الشمال".

ويأتي إعلان الاكتشافات وسط صعوبات يواجهها قطاع النفط والغاز الأوفشور، فيما تقول مجموعة الضغط "النفط والغاز في المملكة المتحدة" إن التوظيف في القطاع سجل مزيداً من التراجع في 2017 على خلفية خفض التكاليف وسط الشكوك المحيطة ببريكست ورغم ارتفاع أسعار النفط الخام.