إنتاج السيارات في بريطانيا يهبط للمرة الأولى منذ 2009

قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية اليوم الأربعاء إن انتاج السيارات في المملكة المتحدة هبط العام الماضي للمرة الأولى منذ 2009 وإن الاستثمار هوى بنسبة الثلث مع تضرر الطلب المحلي وخطط الانفاق الجديدة للشركات من الشكوك التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الجمعية أن الانتاج انخفض بنسبة 3 بالمئة إلى 1.67 مليون سيارة، فيما يرجع بشكل أساسي إلى هبوط قدره 10 بالمئة في الطلب المحلي.

وهبط الاستثمار بنسبة الثلث إلى 1.1 مليار جنيه استرليني (1.55 مليار دولار) وقالت الجمعية إن بعض الشركات تنتظر لترى نوع الاتفاق الانتقالي الذي ستتفاوض عليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. والفترة الانتقالية ستكون جسرا بين خروج بريطانيا من الاتحاد في مارس 2019 إلى أن يتم وضع شروط علاقتها الجديدة مع التكتل في صورتها النهائية.

وسجل أربعة من مصنعي السيارات الستة الرئيسيين في بريطانيا انخفاضا في الانتاج العام الماضي، ومن بينهم جاجوار لاند روفر، أكبر المصنعين، ونيسان التي تشغل أكبر مصنع للسيارات في بريطانيا. وانخفض الانتاج في الشركتين كلتيهما بنسبة 2 بالمئة.