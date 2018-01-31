استفتاء شعبي على تغيير قواعد الإقراض المصرفي في سويسرا

قررت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء تنظيم استفتاء شعبي لفرض قيود على نشاط الإقراض في البنوك السويسرية يوم 10 يونيو المقبل.

ويقول مؤيدو الاقتراح الذي يحمل اسم "مبادرة الأموال السيادية" إنه يستهدف إجراء إصلاح جذري للنظام النقدي في البلاد، لتقليل احتمالات تعرضها لأزمة مالية جديدة.

وبحسب الاقتراح فإن البنوك لن تتمكن من تقديم القروض، إلا إذا كان لديها مبالغ مساوية لما ستقرضه سواء من البنك المركزي السويسري أومن البنوك الأخرى أو من ودائع العملاء، وهذا الاقتراح طورته مجموعة من خبراء الاقتصاد من سويسرا وألمانيا.

وبموجب الاقتراح سيستعيد البنك المركزي السويسري السيطرة على إمدادات النقد في الاقتصاد السويسري، حيث لن يكون مسموحاً للبنوك بإضافة الأموال إلى ميزانياتها من خلال طرح أدوات دين للبيع.

وبحسب موقع الإنترنت الخاص بالمجموعة المؤيدة للاقتراح، وهي مجموعة غير حزبية، فإن "الأموال السيادية في أي حساب مصرفي ستكون آمنة تماماً لأنها أموال البنك المركزي، وهي لن تختفى عندما يشهر أي بنك إفلاسه، وسيتم تجنب الفقاعات المالية لأن البنوك لن تكون قادرة على توليد الأموال بوسائلها".

وقد رفضت الحكومة والبرلمان في سويسرا الاقتراح، في حين يتشكك خبراء الاقتصاد فيه خوفاً من حدوث أزمة ائتمان وانخفاض قيمة الفرنك السويسري، وتشهد سويسرا استفتاء يوم 4 مارس المقبل بشأن استمرار المواطنين في دفع رسوم لصالح هيئة الإذاعة الوطنية السويسرية.