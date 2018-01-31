أرباح "سامسونج" ترتفع إلى مستوى قياسي خلال الربع الأخير من 2017

سجلت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية "سامسونج" مبيعات وأرباحاً قياسية في الربع الأخير من العام 2017، وهو ما يعود جزئياً إلى ارتفاع الطلب على منتجاتها الخاصة برقائق الذاكرة للأجهزة الإلكترونية، وفقاً لما أعلنته الشركة اليوم الأربعاء.

وبلغ صافي الأرباح 12.26 تريليون وون كوري (11.5 مليار دولار)، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 73% مقارنة بعام 2016، حيث بلغت المبيعات 65.98 تريليون وون.

وأفادت سامسونج في بيان صحفي: "بأن طلبيات منتجات الذاكرة عالية الأداء الخاصة بالخوادم وتخزين الهواتف المحمولة كانت قوية".

وقالت الشركة: "إن ارتفاع تكلفة التسويق أدت إلى تراجع المكاسب في قطاع الهواتف المحمولة في الربع الأخير، وتراجع إجمالي شحنات الهواتف الذكية، ولكن وبالنظر إلى عام 2018، فإنه من المتوقع ارتفاع الطلب على الهواتف الذكية العادية نظراً لتزايد الطلب عليها كبديل للهواتف الذكية الممتازة".

وفي قطاع وحدات العرض، ارتفع الطلب بشكل واضح على شاشات الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء "أو.إل.إي.دي" الخاصة بأجهزة الهواتف الذكية الفاخرة .

وفي عام 2017 بالكامل ، بلغت أرباح التشغيل لسامسونج 53.65 تريليون ون.

ومرت مجموعة سامسونج باختبار صعب في عام 2017، حيث صدر حكم بالسجن بحق نائب رئيس الشركة ومديرها الفعلي لي جاي يونج في إطار واحدة من أكبر فضائح الفساد على الإطلاق في كوريا الجنوبية .