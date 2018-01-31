أرباح "بوينغ" ترتفع 92 % وتسجل 3.1 مليارات دولار متجاوزة التوقعات

أعلنت شركة بوينغ الاربعاء ارتفاع ارباحها في الفصل الرابع من العام 2017 متوقعة مزيدا من العائدات وتسليم الطائرات التجارية في 2018.

وارتفعت اسهم شركة صناعة الطائرات الاميركية بعد اعلانها ارباحا صافية في الفصل الرابع بلغت 3,1 مليارات دولار بزيادة 92 بالمئة عن الفترة نفسها العام الماضي.

وسجلت العائدات 25,4 مليار دولار، بارتفاع تسعة بالمئة عن الفترة نفسها في 2016، مدعومة بزيادة عمليات تسليم الطائرات التجارية وارتفاع العائدات العسكرية من مبيعات انظمة الاسلحة.

واستفادت بوينغ من زيادة الطلب على الطائرات التجارية فيما تسجل شركات الطيران ارباحا اعلى وتتلقى مزيدا من طلبيات الطائرات.

وقال دينيس مولنبيرغ الرئيس التنفيذي لبوينغ "في مختلف اقسام بوينغ حققت فرقنا سنة قياسية من الاداء المالي والعمليات مع تركيزها على تنفيذ برامج الانتاج في شكل منضبط والتطوير وزيادة الخدمات وايصال الفائدة للزبائن".

وتتوقع بوينغ العام 2018 نسبة اعلى من العائدات وارباح الاسهم وهامش الارباح في اقسام الطائرات التجارية والعسكرية والخدمات العالمية.

وتوقعت تسليم ما بين 810 و815 طائرة تجارية هذا العام متجاوزة الرقم القياسي في 2017 والذي بلغ 763 طائرة.

وارتفعت اسعار الاسهم 5,5 بالمئة في المضاربات قبل طرحها في الاسواق.