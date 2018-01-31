ترمب يقترح خطة استثمارية في البنى التحتية بقيمة 1.5 تريليون دولار

اقترح الرئيس الاميركي دونالد ترمب الثلاثاء في خطابه الاول امام الكونغرس عن حالة الاتحاد خطة استثمارية بقيمة 1,5 تريليون دولار لتحديث البنى التحتية المتقادمة في البلاد.

وقال ترمب "سوف نبنى طرقات وجسورا وطرقا سريعة وسككا حديدية ومجاري مائية، جديدة وبراقة في سائر انحاء البلاد، وسوف نفعل ذلك بقلوب اميركية وسواعد اميركية وعزم اميركي".

وأشار الرئيس الأمريكي في خطابه حول حالة الاتحاد صباح اليوم إلى نمو كبير في الاقتصاد الأمريكي وزيادة في الأجور.

وقال ترمب إن "ثقة المشروعات التجارية الصغيرة في أعلى مستوى لها على الإطلاق".

ووصف ترمب ارتفاع القيمة السوقية للبورصة الأمريكية بمقدار8 تريليونات دولار بأنها "أخبار عظيمة" لحسابات التقاعد الأمريكية وصناديق التقاعد.

وقال ترمب إن إدارته نجحت في خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاما.

وأوضح أن التخفيضات الضريبية التي أقرها في كانون أول/ديسمبر وخفض اللوائح الاتحادية، حققت مزيدا من النمو.