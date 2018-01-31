«الشؤون الاقتصادية» يستعرض «استراتيجية الإسكان» وأداء الأجهزة الحكومية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا في قصر اليمامة في الرياض أمس، مستعرضا عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن ضمنها العرض المقدم من برنامج الإسكان بشأن استراتيجية البرنامج، والخطة التنفيذية، ونظام الحوكمة، ومبادرات البرنامج المحورية، ووصف لنطاق البرنامج ومستهدفاته، وتحليل الوضع الراهن والتحديات الأساسية.
كما ناقش المجلس، العرض المقدم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة التي تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الرقمي في المجتمع والاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واطلع المجلس، على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، المتضمن تقرير المركز لنتائج أداء الأجهزة العامة خلال فترة الربع الرابع للعام المالي الماضي، وتضمن العرض تحليلاً لأداء الأجهزة العامة، ونطاق التغطية، وأبرز التحديات، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
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