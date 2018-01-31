وزير الاتصالات: المستقبل للشباب .. و«رؤية 2030» لا تتحقق إلا معهم

اختتم المؤتمر والمعرض السعودي الدولي الأول لإنترنت الأشياء، الذي تنظمه "نيو هورايزون" (أفق جديد) بدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أعماله مسجلا حضوراً لافتا تجاوز 15000 زائر في أيامه الثلاث توزعوا بين المؤتمر والمعرض غصت بهم جنبات مركز الرياض الدولي للمعرض والمؤتمرات، محققا نجاحا لافتا بشهادة كافة العارضين والمسؤولين والجمهور الذين زاروا المعرض في أيامه الثلاثة، الذين فاق عددهم كل التوقعات.

وزار المهندس عبدالله عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المعرض، حيث حرص على التجول في أرجائه والتوقف عند كل جناح من أجنحة الشركات المشاركة، مستمعاً باهتمام إلى ما تقدمه هذه الشركات من خدمات وحلول في إطار إنترنت الأشياء، مؤكدا للجميع ضرورة الاهتمام بتدريب الشباب وتخريج الرياديين للعمل معا لمستقبل أفضل.

وأبدى السواحة إعجابه بدقة التنظيم موجها شكره إلى المنظمين وإلى الرعاة والداعمين والمشاركين، معتبرا أن "هذا ليس بغريب على شبابنا الذي يبذل الغالي والنفيس في شأن إعلاء راية الوطن وتقدمه".

وبعد الجولة، قال في تصريح خاص لـ"الاقتصادية"، معلقا على ما اطلع عليه خلال جولته في المعرض: إنه شيء يثلج الصدر أن نرى اليوم عدداً من الرياديين والشباب السعوديين في مجال إنترنت الأشياء، يقدمون حلولاً خلاقة في مختلف المجالات، رأينا حلولا خلاقة في الصحة لضيوف الرحمن وللصحة والصناعات، مشددا على أن ما شاهده في المعرض يثلج الصدر ويؤكد أن الوطن بخير بشبابه الذين هم عماد المستقبل.

وأضاف، أن المؤتمر والمعرض السعودي الدولي الأول لإنترنت الأشياء، يؤكد أن رؤية 2030 لا تتحقق إلا بجهود وروح الشباب والرياديين. وتابع: نفتخر برعاية مثل هذه المنتديات والمعارض ونتطلع إن شاء الله إلى تحفيز جميع الرياديين في هذا المجال، مختتما تصريحه الخاص بأن المستقبل للشباب وللتقنية.

وجدد السواحة خلال الجولة التأكيد على أن "دعم الوزارة لهذا المؤتمر والمعرض الذي يعقد للمرة الأولى في الرياض، يؤكد دعمنا للفِكر الإبداعي والابتكاري لتحفيز الشباب على تحويل أفكارهم إلى أعمال وأنشطة تسهم في جهود التنمية.

وأضاف، أن تنظيم هذا المعرض للمرة الأولى في الرياض، وما قدم المشاركون من خلاله، يُمثل خطوة كبيرة تندرج في إطار دعم "رؤية السعودية 2030"، التي خصصت مساحة كبيرة لدعم قطاع تقنية المعلومات.

وحرصت "نيوهورايزن" على تصميم المعرض والمؤتمر وفق أحدث النظم والتصاميم العالمية ليحتل مساحة تتجاوز (5000) متر على أرض مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، ليستوعب أكثر من (100) جهة مشاركة محلية وعالمية لاستعراض أهم الحلول التقنية خدماتهم ومنتجاتهم إلى جانب أحدث الحلول التي توصلت لها التي تعنى بإنترنت الأشياء.

وخصصت ثلاث قاعات لتنظيم العديد من ورش العمل التي ستعقدها الشركات المشاركة إضافة إلى تخصيص منطقة ذكية تتيح الفرصة للعارضين استعراض أهم الابتكارات والحلول التقنية لزوار المعرض، فيما تتسع قاعة المؤتمر إلى أكثر من 1500 شخص وتم تجهيزها بأحدث وسائل التقنية الصوتية والضوئية.