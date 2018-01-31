نقل المستشفيات والمراكز الصحية إلى مظلة الشركات الحكومية الجديدة بنهاية 2020

قالت لـ" الاقتصادية" وزارة الصحة: إنها تستهدف نقل المستشفيات والمراكز الصحية، لتصبح تحت مظلة الشركات الحكومية الجديدة بنهاية عام 2020.

وأكدت الوزارة ممثلة في إدارة التواصل والعلاقات والتوعية: أن مشروع التحول الصحي يهدف إلى بناء نظام صحي جديد، يحل تدريجيا مكان النظام الصحي الحالي، مع مراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة حاليا، نظرا لأهميتها في الحياة اليومية، مبينة أن كثيرا من مراحل وخطوات تطبيق خطط التحول الصحي تعتمد على مخرجات المراحل والخطوات التي سبقتها، إضافة إلى مراجعة المعطيات والعوامل التي تزامنت معها.

وأوضحت، أن الآلية التي يتبعها مشروع التحول المؤسسي، تعتمد على التجمعات الصحية مرحليا كنواة لتأسيس الشركات الحكومية التي ستقدم الخدمة الصحية، موضحة أن كل تجمع سيشتمل على عدة مراكز أو مستشفيات ربطت مع بعضها لتقدم مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية ضمن هيكل إداري واحد، حيث ستنقل إليه صلاحيات مجلس الإدارة في المنطقة ليدير العملية التحول في النظام الصحي. وأشارت إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية ستتبع إدارة الشركة المقدمة للخدمة، حيث تقوم الشركة بدور وزارة الصحة الحالي، وأيضا مديرية الشؤون الصحية في المنطقة، وبذلك يفصل مقدم الخدمة وهي الشركة عن الجهة المشرفة والرقابية في النظام الصحي.

ولفت الوزارة، إلى أنه يتم حاليا مراجعة وثيقة تأسيس الشركة القابضة التي ستندرج تحتها الشركات، وذلك تمهيدا لعرضها واعتمادها من قبل هيئة الخبراء، ومن ثم للعرض على مجلس الوزراء.

وأكدت، أن العمل قائم لاستكمال تحضيرات تأسيس الشركة، بما في ذلك تعيين أعضاء مجلس إدارتها، موضحة أن مشروع التحول يعتبر تغييرا كبيرا، ولضمان نجاحه لا بد أن يسير وفق مراحل متدرجة وآمنة.

وخطة المشروع تراعي أن تكون هناك تحضيرات تجهز لإنشاء الشركة القابضة، مثل العمل على تأسيس التجمعات وبناء هياكلها الإدارية والبدء بتوفير الموارد اللازمة لها، وأيضا اختبار وتجريب آليات وطرق تقديم الرعاية الصحية وفق تفاصيل نموذج الرعاية الجديد.

وأكدت الوزارة، أن مشاركة القطاع الخاص في بناء النظام الصحي يمثل محورا أساسيا ضمن محاور التحول الصحي، مبينة أن لدى الصحة حاليا تطبيقا تجريبيا لنموذج الرعاية الصحية الجديد، وأعمال وأنشطة ضمن التحول المؤسسي، ومتى ما استكمل محور مشاركة القطاع الخاص ستحدد مناطق هذه المشاركة خلال المرحلة الانتقالية ضمن منهج تطبيق تجريبي ومرحلي وبما يناسب التجمعات والمناطق والمدن.

وعن استحداث مستشفيات جديدة أو زيادة السعة السريرية خلال عام 2018، أوضحت وزارة الصحة، أن لديها نحو 290 مستشفى بسعة 44 ألف سرير، وستعمل خطط التطوير والتشغيل الحالية في الوزارة وفق أهدافها وأجندتها خلال العام الجاري، باستثناء مناطق تغطية الخدمة من قبل الشركات، مبينة أن الشركة ستكون مسؤولة عن مواءمة هذه الخطط مع الخطط الخاصة بها، التي تتناسب مع مرحلة التحول في كل منطقة.