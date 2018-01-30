الاقتصاد الفرنسي يسجل في 2017 أعلى نمو له منذ 2011

أفاد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء بأن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بلغ 1.9% في عام 2017، وهو أفضل أداء له منذ عام 2011.

وارتفع النمو، في الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.1% في 2016.

وسجل الاقتصاد نمواً متواصلاً على مدار العام، حيث سجل 0.6% في الربعين الأول والثاني، وتراجع قليلا إلى 0.5% في الربع الثالث، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 0.6% في الربع الأخير من العام.

وكان لازدهار التجارة الخارجية دوره في هذه البيانات، حيث بلغ نمو الصادرات 3.5% مقابل 1.9% في 2016.

كما استمرت الواردات في الارتفاع، حيث زادت من 4.2% في 2016 إلى 4.3% في 2017.