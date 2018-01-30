الاقتصاد المكسيكي يحقق نموا بنسبة 2.1 % في 2017

حقق الاقتصاد المكسيكي في العام الماضي نموا بنسبة 2.1 %، حسبما أعلنت هيئة الإحصاء الوطني اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة أنه في الوقت الذي حقق فيه قطاع الزراعة والخدمات نموا في العام الماضي، تراجع قطاع الصناعة بشكل طفيف.

وكانت نسبة النمو في ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وصلت في 2016 إلى 2.3 %.

يذكر أن وضع اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية (نافتا)، كان قد تسبب مؤخرا في حالة من الاضطراب إذ سيجري إعادة التفاوض بشأنها في الوقت الراهن، بضغط من الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعد المستورد الرئيسي للمنتجات المكسيكية إذ أن نحو 80% من الصادرات المكسيكية تذهب إلى الولايات المتحدة.

وتعتزم المكسيك حاليا إعادة تشكيل علاقاتها الاقتصادية على نطاق واسع، وذلك من خلال تعزيز التجارة على سبيل المثال مع أوروبا وآسيا وبقية دول أمريكا اللاتينية.