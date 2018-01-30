ثقة المستهلك الأمريكي ترتفع خلال شهر يناير مدعومة بتخفيضات الضرائب

أظهر مؤشر رئيسي نشر اليوم الثلاثاء أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت في يناير، مدعومة فيما يبدو بتخفيضات واسعة في ضرائب الشركات والأفراد.

وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر كونفرانس بورد لثقة المستهلك إلى 125.1 من 123.1 في القراءة المعدلة لشهر ديسمبر ومتجاوزاً متوسط توقعات المحليين البالغ أيضاً 123.1.

وقفز المؤشر الفرعي لتوقعات المستهلكين الأمريكيين إلى 105.5 في يناير من 100.8 في الشهر السابق.