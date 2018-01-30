250 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص في تقنيات «إنترنت الأشياء» خلال 5 سنوات

توقع مختصون أن يصل حجم الإنفاق على إنترنت الأشياء في السعودية إلى نحو 30 مليار ريال حتى عام 2030، وذلك في ضوء التحولات الرقمية التي تشهدها السعودية.

وناقش "المؤتمر والمعرض السعودي الدولي الأول لإنترنت الأشياء" على مدار يومين في الرياض، تطور تقنيات الإنترنت في السعودية مع بدء دخول شبكات الجيل الخامس، بحضور أكثر من 90 عارضا يمثلون كبريات شركات الاتصالات والتقنية وحلول الشبكات والتطبيقات الذكية والطاقة.

وقدر المشاركون في المؤتمر حجم استثمارات القطاع الخاص في تقنيات إنترنت الأشياء بنحو 250 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال الدكتور طارق عناية؛ النائب الأعلى لرئيس وحدة الأعمال في شركة الاتصالات السعودية STC، إن فرص الاستثمار في سوق إنترنت الأشياء "IOT" ضخمة، مشيرا إلى أن إنترنت الأشياء سيكون له تأثير على جميع القطاعات الاقتصادية.

ولفت إلى أن الاتجاه نحو إنترنت الأشياء ليس بدافع البحث عن الفرص الاستثمارية فحسب، بل إن إنترنت الأشياء سيعزز تقديم خدمات أكثر فائدة وأكثر جودة في مجالات البيئة والخدمات الصحية والنقل والمجتمع.

من جهته قال لـ"الاقتصادية" المهندس فايز خربط؛ ممثل لشركة ميسا انترناشونال الأمريكية، إن إنترنت الأشياء له مستقبل واعد، وسيعمل على نمو الاقتصاد وتشغيل كادر جديد وتشغيل الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن إنترنت الأشياء يخدم "رؤية المملكة 2030"، وأن هناك نموا كبيرا جدا في السنوات الخمس المقبلة، وأن إنترنت الأشياء له إقبال كبير من الشباب وأنهم تربوا على الإنترنت.

وتوقع أن يقود تبني التقنيات الذكية القائمة على "إنترنت الأشياء" إلى طرح عشرات المبادرات الذكية، إضافة إلى مئات الخدمات الذكية للوزارات والمؤسسات، كما للمواطنين والمقيمين خلال السنوات المقبلة.

وبحسب المختصين في المؤتمر، فإن نسبة الأجهزة المتصلة بالإنترنت ستتضاعف بحلول عام 2020 لتصل إلى 31 مليار جهاز، ما سيزيد فاعلية تقنيات إنترنت الأشياء في الحياة الاقتصادية.

وتوقعوا أن يكون بحلول 2020 إنترنت الأشياء جزءا من حياة كل فرد، مشيرين إلى أن أبرز خصائص إنترنت الأشياء تتركز في الربط الشبكي المحلي والعالمي والتكامل بين أجهزة الحاسب وتطوير الأداء والعمل وستقلل من التدخل البشري، مرجحين أن تصل القيمة السوقية للعمليات الخاصة بالقطاع إلى 7 تريليونات دولار عام 2030.