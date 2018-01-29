ارتفاع متوسط دخل الفرد في أمريكا إلى 0.4 % في شهر ديسمبر

ارتفع متوسط دخل الفرد في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر على نحو يفوق التوقعات بصورة طفيفة، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين، في حين ارتفع الإنفاق الشخصي بما يتماشى مع التقديرات.

وقالت وزارة التجارة إن دخل الفرد ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة في ديسمبر بعد ارتفاعه بنسبة 0.3 بالمئة في نوفمبر. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة أخرى بنسبة 0.3 بالمئة.

وأفاد التقرير بأن الانفاق الشخصي ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة في الشهر الماضي بعد زيادة بنسبة 0.8 بالمئة في الشهر السابق له. وجاءت زيادة الإنفاق متماشية مع التوقعات.

وارتفع الإنفاق الحقيقي، الذي تم تعديله لإزالة التغيرات في الأسعار، بنسبة 0.3 بالمئة في ديسمبر بعد ما ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة في الشهر السابق.

وفي حين ارتفع الدخل والإنفاق بنفس المعدل، انخفض الادخار الشخصي كنسبة مئوية من الدخل الشخصي المتاح إلى 2.4 بالمئة في ديسمبر من 2.5 بالمئة في نوفمبر.