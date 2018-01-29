انخفاض الأسهم الأمريكية عند الافتتاح وسهم أبل يقود المؤشرات الثلاثة الرئيسية للهبوط

سجلت بورصة وول ستريت انخفاضا عند الفتح اليوم الاثنين متراجعة عن المستويات القياسية التي سجلتها في الأسبوع الماضي مع تضررها من هبوط سهم أبل الذي ضغط على المؤشرات الثلاثة الرئيسية. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 49.26 نقطة، أو ما يعادل 0.19 بالمئة، إلى 26567.45 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.6 نقطة تعادل 0.26 بالمئة إلى 2865.27 نقطة والمؤشر ناسداك المجمع 23.86 نقطة تعادل 0.32 بالمئة إلى 7481.92 نقطة.