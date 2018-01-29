وزير الحرس الوطني يفتتح مركز تصوير القلب المتقدم بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية

افتتح صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني اليوم مركز تصوير القلب المتقدم بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض. وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي المدير التنفيذي العام للشئون الصحية بالحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوى ومعالي وكيل الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري ومدير عام الشئون الطبية بالشئون الصحية بالحرس الوطني الدكتور سعد بن عبدالعزيز المحرج وعدد من مسئولي مدينة الملك عبدالعزيز الطبية. ثم أزاح سموه الستار لافتتاح المركز ، بعد ذلك انتقل سمو وزير الحرس الوطني إلى قاعة المؤتمرات بالمركز حيث ألقى معالي المدير التنفيذي العام للشئون الصحية بالحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوى كلمة شكر فيها سمو وزير الحرس الوطني على رعايته تدشين مركز تصوير القلب المتقدم. وأشار معاليه إلى أن تدشين مركز تصوير القلب المتقدم الذي يعد إضافة متميزة إلى الرعاية الطبية المختصة لطب وجراحة القلب في ظل التطور والنهضة الكبيرة التي يشهدهما القطاع الصحي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتماشيا مع رؤية 2030 وسعياً لتحقيق طموحات سمو ولي العهد الأمين -أيده الله- في تطوير وريادة القطاع الصحي. بعد ذلك شاهد سموه عرضا مرئيا ، استمع إلى إيجاز من رئيس قسم مركز الملك عبدالعزيز لأمراض القلب الدكتور مؤيد الزئبق تطرق فيه إلى مراحل تطور برنامج علاج أمراض وجراحة القلب من عام 1999م إلى عام 2017م كما استعرض الدكتور مؤيد الإنجازات الطبية والإنجازات الأكاديمية التي حققها المركز ، كما تناول ما يحتويه المركز من أقسام حيث يحتوي الطابق الأول على ثلاث غرف لمختبرات فحص الجهد وتصوير القلب وغرفتين للأشعة البوزترونية النووي بأشعة جاما وكذلك يحتوي على غرفة لمختبرات أجهزة مراقبة نبضات القلب ، ويضم الطابق الثاني غرفتين لتصوير القلب بالأشعة إضافة (MRI) وغرفتين لتصوير القلب بالرنين المغناطيسي والمقطعية وكذلك مختبر حديث لقياس كهربائية القلب والبطاريات ، كما يحتوي الطابق الثالث على قاعة المؤتمرات المرئية بسعة (150) شخصاً بالإضافة إلى مكاتب الأطباء والاستشاريين، ويحتوي الطابق الرابع على أنظمة خدمات المشروع من خدمات ميكانيكية وكهربائية. بعد ذلك تجول سمو وزير الحرس الوطني بالمركز مطلعا ومستمعا إلى شرح عن مراحل المشروع الذي يبلغ مساحته 1,752 متر2 ومساحة تشغيلية تبلغ 8,052 م2 وسعة 18 سريراً للمرضى خصص 11 سريرا منها لمراقبة مرضى القسطرة القلبية و7 أسرة للعناية المركزة للأطفال، وفي ختام الزيارة سجل سمو وزير الحرس الوطني كلمة في سجل الزيارات .