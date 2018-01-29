«الإحصاء»: الرقم القياسي لأسعار العقار ينخفض 3.2 % في الربع الرابع

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية للربع الرابع 2017، انخفاضا 3.2 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2016، وأرجع المؤشر هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر المتمثلة في القطاع السكني بـ 2.2 في المائة والقطاع التجاري بـ 5.7 في المائة والقطاع الزراعي بـ 0.6 في المائة.

ووفقا للتقرير الربع سنوي للهيئة العامة للإحصاء، نشر على موقعها الرسمي أمس، سجل المؤشر انخفاضاً بلغ 0.3 في المائة في الربع الرابع 2017، مقارنةً بالربع الثالث 2017، حيث بلغ 84.6 في الربع الرابع 2017 مقابل 84.9 في الربع السابق، وذلك لما شهدته القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر من نسب انخفاض متفاوتة: القطاع السكني 0.2 في المائة، والقطاع التجاري 0.7 في المائة، والقطاع الزراعي 0.1 في المائة. ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوافرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية،



قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، وقطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض، محل ومركز تجاري)، وقطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

يذكر أن إصدار الرقم القياسي لأسعار العقار للربع الرابع 2017 جاء بالتزامن مع عقد لقاء تعريفي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص الهيئة على رفع الوعي الإحصائي لدى جميع عملاء الهيئة، حيث تم عقد عدد من اللقاءات التعريفية بالرقم القياسي لأسعار العقار في الرياض والدمام خلال العام الماضي.