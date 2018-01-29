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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

تراجعت للعام الثاني .. 141.6 مليار ريـال تحويلات الأجانب في 2017

*ماجد الخالدي من الرياض
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