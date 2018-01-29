«نمو» تتراجع 1.3 % .. وقيم التداول عند 2.3 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنحو 1.3 في المائة؛ لتغلق عند 3058 نقطة فاقدة 38 نقطة. وارتفعت قيم التداول 275 في المائة بنحو 1.7 مليون ريال؛ لتصل إلى 2.3 مليون ريال، بمعدل 11 ألف ريال للصفقة. وزادت الأسهم المتداولة 454 في المائة بنحو 121 ألف سهم؛ لتصل إلى 148 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.89 في المائة. أما الصفقات، فقد ارتفعت 51 صفقة بنسبة 32 في المائة؛ لتصل إلى 212 صفقة. وارتفع سهم "التطويرية الغذائية" وحيداً بنسبة 3.4 في المائة؛ ليغلق عند 66.72 ريال، مقابل تراجع البقية واستقرار سهمين. تصدّر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 3.6 في المائة؛ ليغلق عند 21.20 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 2.6 في المائة؛ ليغلق عند 12.16 ريال، وحل ثالثاً "أبو معطي" بنسبة 2.5 في المائة؛ ليغلق عند 11.90 ريال. وكان الأعلى تداولاً "ريدان" بقيمة 1.6 مليون ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 361 ألف ريال، وحل ثالثاً "الكثيري" بقيمة 155 ألف ريال.