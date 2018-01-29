الأسهم السعودية تحافظ على اللون الأخضر رغم ضغوط البيع .. وتكسب 16 نقطة

حافظت الأسهم السعودية على اللون الأخضر للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 7538 نقطة رابحة 16 نقطة بنسبة 0.22 في المائة. ودافعت السوق عن الضغوط البيعية من سهم "سابك" الذي تراجع عقب إفصاح الشركة عن نتائجها المالية التي كانت دون توقعات بيوت الخبرة. إلا أن ارتفاع سهمي "الراجحي" و"دار الأركان" أسهما في مواجهة الضغوط البيعية من "سابك" لتبقى السوق خضراء حتى نهاية الجلسة. السوق أصبحت في اتجاه جانبي بين مقاومة عند 7560 نقطة وبين دعم عند 7471 نقطة. وتجاوز إحدى النقطتين سيحدد مسار السوق خلال الأسبوع.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7521 نقطة، تداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7545 نقطة رابحة 0.32 في المائة بينما أدنى نقطة عند 7502 نقطة فاقدة 0.26 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7538 نقطة رابحا 16 نقطة بنسبة 0.22 في المائة. وارتفعت السيولة 6 في المائة بنحو 191 مليون ريال لتصل إلى 3.4 مليار ريال، بمعدل 39 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 22 مليون سهم متداول لتصل إلى 182 مليون سهم، بمعدل تدوير 0.35 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 2 في المائة لتصل إلى 85.6 ألف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنسبة 0.8 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.35 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" بنسبة 5.9 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 1.8 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.39 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 25 في المائة بقيمة 845 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 15 في المائة بقيمة 513 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر "متلايف" الأسهم الأكثر تراجعا بالنسبة القصوى ليغلق عند 12.94 ريال، يليه "المواساة" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 163.71 ريال، وحل ثالثا "سابك" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 105.76 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "المملكة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 10.04 ريال، يليه "دار الأركان" بالنسبة القصوى ليغلق عند 10.34 ريال، وحل ثالثا "الحكير" بنسبة 6.9 في المائة ليغلق عند 30.76 ريال.

وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 770 مليون ريال بنسبة 23 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 546 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 223 مليون ريال بنسبة 7 في المائة.



*وحدة التقارير الاقتصادية