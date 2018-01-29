ترمب يحذر الأوروبيين من تداعيات التعامل «غير العادل» تجاريا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي من توقع تداعيات بسبب تعامله "غير العادل للغاية" مع الولايات المتحدة بشأن التجارة.

ونقل بييرز مورجان المذيع التلفزيوني المشهور عن ترمب قوله "إنني أمثل الولايات المتحدة، إنه وضع غير عادل للغاية".

ونقل عن الرئيس الأمريكي قوله "والآن يرسلون منتجهم إلينا بدون ضرائب أو بضرائب قليلة للغاية. إنه أمر غير عادل على الإطلاق. لدي مشكلات ضخمة مع الاتحاد الأوروبي وربما تتحول إلى شيء كبير للغاية من وجهة النظر تلك، من وجهة نظر تجارية. وأعتقد أن الأمر سيتحول إلى شيء سيضرهم للغاية".

وكان مورجان قد سجل أول مقابلة تلفزيونية دولية مع ترمب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، ويقول مورجان "52 عاما"، "إنه صديق لترمب وإن حسابه على موقع "تويتر" واحد من الحسابات الـ 45 فقط التي يتابعها الرئيس الأمريكي".

إلى ذلك، أعلن ترمب أمس استعداده للتوقيع على عودة بلاده إلى اتفاق باريس للمناح، لكن فقط في حال إخضاع المعاهدة لتغييرات أساسية.

وقوبل انسحاب ترمب من الاتفاق في حزيران (يونيو) 2017 بعد وصفه له بأنه "اتفاق سيئ" بحملة واسعة من الإدانات الدولية، وعلى الرغم من ثبات الرئيس الأمريكي على موقفه الانتقادي لهذا الاتفاق التاريخي الذي وقعه سلفه باراك أوباما، إلا أنه أعرب عن استعداده للتوقيع على اتفاق معدل ومجدد.

وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر ترمب في مقابلة تلفزيونية مع قناة "آي تي في" البريطانية أن "اتفاق باريس بالنسبة إلينا كان سيأتي بنتائج كارثية"، مضيفا "إذا توصلوا إلى اتفاق جيد، فهناك دائما فرصة بأن نعود"، ووصف الاتفاق الحالي بأنه "مريع" و"غير عادل" بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

وتلزم المعاهدة التي وقعتها 197 دولة عام 2015 بعد مفاوضات صعبة في باريس هذه الدول باحتواء معدل الاحتباس الحراري وجعل ارتفاع حرارة الأرض لا يزيد على درجتين مئويتين عما كانت عليه في فترة الثورة الصناعية.

ولتعزيز الاتفاقية، قدمت الدول التزامات طوعية لكبح انبعاثات الغازات الدفيئة من احتراق الفحم والزيت والغاز الطبيعي، وأشار ترمب إلى أنه "إذا قال لي أحدهم عد إلى اتفاق باريس، فإن هذا الاتفاق يجب أن يكون مختلفا بالكامل لأن ما لدينا كان سيئا". وتساءل ترمب "هل يمكن أن أعود؟، نعم قد أعود، ويسعدني ذلك"، وسبق أن أعلن ترمب بداية الشهر أن بلاده "من الممكن" أن تعود إلى الاتفاق بشروط أفضل، مثيرا التساؤلات حول ما إذا كان انسحابه مناورة في محاولة للحصول على أهداف أسهل لنسب الانبعاثات.

وفتح الرئيس الأمريكي الباب أمام عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية التبادل الحر لدول المحيط الهادئ بعد أن كان قد أعلن الانسحاب منها العام الماضي بعيد توليه منصب الرئاسة في البيت البيضاوي، وصرح ترمب "سأنضم إلى اتفاقية التبادل الحر بين دول المحيط الهادئ إذا توصلنا إلى صيغة اتفاق أفضل من السابق".

وترى مونيكا دي بول مختصة السياسة التجارية في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن "الاتفاقية الجديدة التي يُفترض أن يتم توقيعها في آذار (مارس) أثارت غضب الرئيس الأمريكي دون شك"، خصوصا أنه تم التوصل إليها في وقت أسرع مما كان متوقعا.

وكانت الدول الـ 11 وهي أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام، قد حققت تقدما كبيرا في المفاوضات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ "آبيك" في فيتنام، فيما لا يزال أمامها بعض المسائل العالقة.

من جهة أخرى، كشف ترمب أنه كان سيتخذ موقفا "أكثر صرامة" في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي "ليس جيدا بالقدر الذي يفترض أن يكون عليه" متوقعا نتيجة استفتاء حزيران (يونيو) 2016 الذي صوت فيه البريطانيون لمصلحة الخروج من التكتل. وعند سؤاله عما إذا كانت ماي في "موقف جيد" فيما يتعلق بمحادثات الانسحاب رد ترمب قائلا "هل ستكون هذه هي الطريقة التي أتفاوض بها؟ لا، ما كنت لأتفاوض بتلك الطريقة.. كنت سأتبع نهجا مختلفا".

وأضاف موضحا كيف سيكون موقفه مختلفا "كنت سأقول إن الاتحاد الأوروبي ليس جيدا بالقدر الذي يفترض أن يكون عليه. كنت سأتخذ موقفا أكثر صرامة في الانسحاب".

وكانت ماي أول زعيمة خارجية تزور ترمب بعد تنصيبه في كانون الثاني (يناير) العام الماضي وسجلت كاميرات الصحفيين لقطات لترمب وهو يمسك بيد ماي خلال مغادرتهما البيت الأبيض.